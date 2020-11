Ex concorrente di Amici finisce a processo: ecco chi è e perché (Di martedì 24 novembre 2020) Siamo ormai giunti all’edizione numero 20 di Amici e la nuova classe si sta formando, giorno dopo giorno. Oggi, però, non parliamo di questo, ma di una situazione spiacevole che si è venuta a creare intorno a un ex partecipante del talent di Maria De Filippi. Scopriamo cos’è successo e, soprattutto, a chi è successo. Ex concorrente di Amici è finito a processo, ecco perché Partiamo dall’inizio. Lo scorso aprile Daniel Cosmic, conosciuto come Daniele Piccirillo, aveva fatto una diretta Instagram in cui parlava con le sua fan. Tutto tranquillo fino a quando non ha offeso una sua follower. Il rapper, infatti, l’ha umiliata pubblicamente facendo delle battute spiacevoli in merito al suo peso e al suo aspetto. Qui di seguito vi lasciamo il video e la trascrizione delle parole. Mi hanno ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020) Siamo ormai giunti all’edizione numero 20 die la nuova classe si sta formando, giorno dopo giorno. Oggi, però, non parliamo di questo, ma di una situazione spiacevole che si è venuta a creare intorno a un ex partecipante del talent di Maria De Filippi. Scopriamo cos’è successo e, soprattutto, a chi è successo. Exdiè finito aPartiamo dall’inizio. Lo scorso aprile Daniel Cosmic, conosciuto come Daniele Piccirillo, aveva fatto una diretta Instagram in cui parlava con le sua fan. Tutto tranquillo fino a quando non ha offeso una sua follower. Il rapper, infatti, l’ha umiliata pubblicamente facendo delle battute spiacevoli in merito al suo peso e al suo aspetto. Qui di seguito vi lasciamo il video e la trascrizione delle parole. Mi hanno ...

