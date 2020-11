DS 9 E-Tense - In Italia con prezzi a partire da 55 200 euro

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 novembre 2020) La DS ha diffuso le prime informazioni commerciali relative alla DS 9, che sarà disponibile inda 55.200. Le consegne della berlina saranno avviate nel mese di aprile 2021 e tutte le versioni offriranno il powertrain elettrificato.Fino a 50 km a zero emissioni. Lunga 4,93 metri, la DS 9 sarà inizialmente disponibile nella sola versione E-con powertrain plug-in hybrid da 225 CV, che unisce il benzina 1.6 turbo da 180 CV al motore elettrico da 109 CV. In questa configurazione, la vettura tocca i 100 km/h da fermo in 8,3 secondi e supera i 240 km/h di punta massima, mentre le emissioni nel ciclo Wltp sono comprese tra 31 e 35 g/km, con una media di consumo dichiarata di 1,5 l/100 km. Le batterie consentono di percorrere fino a 50 km in modalità elettrica. In un secondo tempo, si aggiungeranno ...