Conte: “Non abbiamo vie di scampo, con il Real è una finale” (Di martedì 24 novembre 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, in vista della gara di domani sera contro il Real Madrid in Champions League, ha parlato in conferenza stampa insieme a Samir Handanovic. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro alla vigilia: “Domani non possiamo sbagliare, per noi è una finale. Dopo la sconfitta all’andata e i due pareggi, non abbiamo via di scampo. Se vogliamo, possiamo e all’andata lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo vincere, possiamo giocarcela benissimo con attenzione e umiltà. Dobbiamo fare il salto di qualità, ci si aspetta tantissimo da parte nostra. Tutti, io, il club e la rosa, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, le chiacchiere stanno a zero e restano solo i fatti. Quest’anno diventa molto difficile trovare la via del gol, per questo motivo è aumentato tantissimo il nostro possesso ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Antonio, tecnico dell’Inter, in vista della gara di domani sera contro ilMadrid in Champions League, ha parlato in conferenza stampa insieme a Samir Handanovic. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro alla vigilia: “Domani non possiamo sbagliare, per noi è una finale. Dopo la sconfitta all’andata e i due pareggi, nonvia di. Se vogliamo, possiamo e all’andata lodimostrato. Dobbiamo vincere, possiamo giocarcela benissimo con attenzione e umiltà. Dobbiamo fare il salto di qualità, ci si aspetta tantissimo da parte nostra. Tutti, io, il club e la rosa, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, le chiacchiere stanno a zero e restano solo i fatti. Quest’anno diventa molto difficile trovare la via del gol, per questo motivo è aumentato tantissimo il nostro possesso ...

