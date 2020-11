"Ci rovinano per salvare i vecchi" Pavia, folli frasi del consigliere (Di martedì 24 novembre 2020) Covid, frasi shock del consigliere comunale di centrodestra di Pavia Niccolò Fraschini: "rovinano i giovani: basta piagnistei sulle vittime, viva Darwin" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 24 novembre 2020) Covid,shock delcomunale di centrodestra diNiccolò Fraschini: "i giovani: basta piagnistei sulle vittime, viva Darwin" Segui su affaritaliani.it

