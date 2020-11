Borussia Dortmund, il 16enne Moukoko: “Non posso farci nulla se sono bravo” (Di martedì 24 novembre 2020) “Io già star a 16 anni? Non posso farci nulla se sono bravo a giocare a calcio“. Gonfia il petto il giovane Youssoufa Mokoko, divenuto a 16 anni e un giorno il giocatore più giovane di sempre a esordire in una competizione ufficiale. “Credo che questo sia la dimostrazione che il duro lavoro paga – ha detto il calciatore del Borussia Dortmund ai microfoni di Goal e DAZN -. Chi lavora sempre al massimo ottiene risultati. Essere un calciatore professionista è sempre stato il mio sogno e quando hai un sogno devi essere sempre un leone pur di raggiungerlo“. E sul rapporto con Giovanni Reyna: “Abbiamo un ottimo feeling, anche se praticamente non parliamo. Il motivo? Beh, io non parlo inglese e lui non parla tedesco. Però in campo ci capiamo alla perfezione“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Io già star a 16 anni? Nonsebravo a giocare a calcio“. Gonfia il petto il giovane Youssoufa Mokoko, divenuto a 16 anni e un giorno il giocatore più giovane di sempre a esordire in una competizione ufficiale. “Credo che questo sia la dimostrazione che il duro lavoro paga – ha detto il calciatore delai microfoni di Goal e DAZN -. Chi lavora sempre al massimo ottiene risultati. Essere un calciatore professionista è sempre stato il mio sogno e quando hai un sogno devi essere sempre un leone pur di raggiungerlo“. E sul rapporto con Giovanni Reyna: “Abbiamo un ottimo feeling, anche se praticamente non parliamo. Il motivo? Beh, io non parlo inglese e lui non parla tedesco. Però in campo ci capiamo alla perfezione“. SportFace.

