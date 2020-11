Atalanta, slitta il volo per Liverpool per un problema tecnico (Di martedì 24 novembre 2020) BERGAMO - slitta alle 17.30 la partenza dell' Atalanta alla volta di Liverpool da Orio al Serio (Bergamo), inizialmente prevista per il primo pomeriggio. La causa del ritardo, come si apprende dall'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) BERGAMO -alle 17.30 la partenza dell'alla volta dida Orio al Serio (Bergamo), inizialmente prevista per il primo pomeriggio. La causa del ritardo, come si apprende dall'...

