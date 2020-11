Virus nel napoletano, si teme nuovo focolaio: 3 contagi nella casa di riposo (Di lunedì 23 novembre 2020) Si teme un nuovo focolaio di coronaVirus all’interno di una residenza per anziani della Costiera. Questa volta l’allarme riguarda la casa di riposo San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento. Il Covid-19, come spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino, ha colpito «due ospiti attualmente paucisintomatici in condizioni cliniche stazionarie, e una dipendente ora in quarantena presso il proprio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Siundi coronaall’interno di una residenza per anziani della Costiera. Questa volta l’allarme riguarda ladiSan Michele Arcangelo di Piano di Sorrento. Il Covid-19, come spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino, ha colpito «due ospiti attualmente paucisintomatici in condizioni cliniche stazionarie, e una dipendente ora in quarantena presso il proprio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Virus nel Virus nel Lazio, picco di decessi. D’Amato: «Zona gialla non scontata» Corriere Roma mondo coronavirus pfizer

ROMA - Il vaccino contro il coronavirus in fase di elaborazione presso l'Università di Oxford ...del vaccino Oxford rispetto a Pfizer... ' Può raggiungere ogni luogo del mondo in tempo rapidissimi '.

Covid nel Veneziano. Il periodo più nero: 90 morti in 10 giorni E ricoveri al massimo

VENEZIA La somma spaventa ed è l'ennesima conferma di come novembre sia - fin qui - il mese peggiore dei nove (22 febbraio-22 novembre) trascorsi fianco a fianco con l'incubo ...

