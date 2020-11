"Vi prego, non accettate quei soldi". Fabrizio Corona, bomba processuale sul caso Genovese: cosa sa sulla ragazza | Video (Di lunedì 23 novembre 2020) "Non accettate i soldi di Genovese". Fabrizio Corona in collegamento con Non è l'Arena su La7, è l'uomo che forse meglio può spiegare l'ambiente dei festini "estremi" delle notte milanesi, tra alcol, droga ed eccessi di ogni tipo. L'ex re dei paparazzi fa un appello all'avvocato della ragazza che ha accusato di violenza l'imprenditore Alberto Genovese. Massimo Giletti ha invitato anche Saverio Macrì, avvocato della vittima, che ascolta con attenzione. "Il vi faccio un invito. In fase processuale si arriverà a un cospicuo risarcimento economico, 5, 6, 10 milioni di euro. Quella ragazza poteva morire, anche per le altre ragazze invito lei, la ragazza e la sua famiglia a non accettare". E l'avvocato Macrì ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) "Nondi".in collegamento con Non è l'Arena su La7, è l'uomo che forse meglio può spiegare l'ambiente dei festini "estremi" delle notte milanesi, tra alcol, droga ed eccessi di ogni tipo. L'ex re dei paparazzi fa un appello all'avvocato dellache ha accusato di violenza l'imprenditore Alberto. Massimo Giletti ha invitato anche Saverio Macrì, avvocato della vittima, che ascolta con attenzione. "Il vi faccio un invito. In fasesi arriverà a un cospicuo risarcimento economico, 5, 6, 10 milioni di euro. Quellapoteva morire, anche per le altre ragazze invito lei, lae la sua famiglia a non accettare". E l'avvocato Macrì ...

matteograndi : Mi dite che non l’ha detto veramente? Vi prego. #morra - iloveatpotatoes : RT @tiaxcrybaby: non ce ne frega un cazzo delle persone che unfollowate e dei vostri unfollow spree unfollowate il cazzo che vi pare non ce… - GiovanniBussett : RT @Bluerosye: Cari mamma e papà, sento nell'aria il profumo dei mandarini appena colti, vuol dire che il freddo si farà più intenso. Vi pr… - piperlastrega : @Cataldi_Rettore Pietro, te ne prego, non sdoppiare anche tu. Se dici scrittori, includi anche le scrittrici. Lo di… - donatellabc : RT @Bluerosye: Cari mamma e papà, sento nell'aria il profumo dei mandarini appena colti, vuol dire che il freddo si farà più intenso. Vi pr… -

Ultime Notizie dalla rete : prego non Centenaro: «É una batosta, vi prego rispettate le regole» Il Gazzettino Ma sarebbe un grande aiuto ai piccoli negozi

Non ho capito una cosa e, vi prego, spiegatemela. Il nostro governo ha chiuso le scuole superiori in tutta Italia imponendo la didattica a distanza (nelle regioni rosse anche la seconda e la terza med ...

Sequestro Bulgari-Calissoni, "mi tagliarono l'orecchio ma non urlai, non volevo fare paura a mia madre"

Sono trascorsi quasi quarant'anni e Giorgio Calissoni, oggi notaio di 54 anni, racconta cosa successe nei giorni del suo rapimento insieme alla madre Anna ...

Non ho capito una cosa e, vi prego, spiegatemela. Il nostro governo ha chiuso le scuole superiori in tutta Italia imponendo la didattica a distanza (nelle regioni rosse anche la seconda e la terza med ...Sono trascorsi quasi quarant'anni e Giorgio Calissoni, oggi notaio di 54 anni, racconta cosa successe nei giorni del suo rapimento insieme alla madre Anna ...