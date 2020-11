Un premio per Sofia di Svezia, infermiera in pieno Covid. Ma è polemica (Di lunedì 23 novembre 2020) Sofia di Svezia e i look simili a Kate e Meghan sfoglia la gallery Sofia di Svezia, 35 anni, è stata nominata per il premio svedese “Eroi del Covid”. La principessa, moglie di Carlo Filippo, nel marzo scorso ha sorpreso la Svezia presentandosi come volontaria in corsia, all’ospedale Sophiahemmet, a Stoccolma, in pieno lockdown. Una decisione nata dopo aver frequentato un corso come infermiera nello stesso nosocomio. “Voglio rendermi davvero utile per il mio Paese”, aveva ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 novembre 2020)die i look simili a Kate e Meghan sfoglia la gallerydi, 35 anni, è stata nominata per ilsvedese “Eroi del”. La principessa, moglie di Carlo Filippo, nel marzo scorso ha sorpreso lapresentandosi come volontaria in corsia, all’ospedale Sophiahemmet, a Stoccolma, inlockdown. Una decisione nata dopo aver frequentato un corso comenello stesso nosocomio. “Voglio rendermi davvero utile per il mio Paese”, aveva ...

chetempochefa : 'Nel 1989 il dottor Houghton ha identificato questo virus: il virus dell'Epatite C . L'ha fatto isolando il genoma.… - chetempochefa : 'Dobbiamo, da ora, essere pronti a rispondere a nuove emergenze. E lo possiamo essere solo se si finanzia in modo… - chetempochefa : 'E' stata una grande soddisfazione anche per il grande lavoro che abbiamo fatto per identificarlo .' Michael Hough… - federica_098 : RT @BTSItalia_twt2: ??| Discorso di ringraziamento dei #BTS (@BTS_twt) per il premio Favorite Social Artist agli #AMAs! - JohnPoveridge : @liottagio Io impazzisco per questo modo di ragionare binario tipico dei roditori che conoscono solo paura e premio… -

Ultime Notizie dalla rete : premio per Messina: Fondazione Irti, assegnato al prof. Gradi il premio per la migliore opera prima monografica in Diritto pubblico Stretto web Un premio per Sofia di Svezia, infermiera in pieno Covid. Ma è polemica

Sofia di Svezia, 35 anni, è stata nominata per il premio svedese "Eroi del Covid" per essere volontaria in un ospedale svedese in pieno lockdown.

Moto3 | GP Portimao Gara, Arbolino: “Ho dato tutto” [VIDEO]

Tony Arbolino ha provato fino alla fine a raggiungere il sogno del mondiale e purtroppo l'ha visto svanire per soli quattro punti. Al pilota del team Snipers (che il prossimo anno approderà in Moto2 c ...

Sofia di Svezia, 35 anni, è stata nominata per il premio svedese "Eroi del Covid" per essere volontaria in un ospedale svedese in pieno lockdown.Tony Arbolino ha provato fino alla fine a raggiungere il sogno del mondiale e purtroppo l'ha visto svanire per soli quattro punti. Al pilota del team Snipers (che il prossimo anno approderà in Moto2 c ...