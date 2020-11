The Weeknd si è esibito con il volto fasciato agli AMAs 2020: ecco perché (Di lunedì 23 novembre 2020) The Weeknd è salito sul palco degli American Music Awards 2020 con il volto fasciato facendo preoccupare i suoi fan: dopo l'esibizione il cantante canadese ha spiegato il motivo del suo look. The Weeknd ha ritirato il premio per il miglior album Soul/R&B con il volto fasciato agli AMAs 2020 ma il cantautore ha tranquillizzato i sui fan: "voglio sensibilizzare i giovani sui pericoli della guida in stato di ebbrezza". Ieri sera sono stati assegnati gli American Music Award 2020, il premio per il miglior albuum Soul/R&B è stato assegnato a The Weeknd per After Hours. Il cantautore canadese ha accettato il premio presentandosi sul palco ed esibendosi con la faccia fasciata. Il suo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) Theè salito sul palco degli American Music Awardscon ilfacendo preoccupare i suoi fan: dopo l'esibizione il cantante canadese ha spiegato il motivo del suo look. Theha ritirato il premio per il miglior album Soul/R&B con ilma il cantautore ha tranquillizzato i sui fan: "voglio sensibilizzare i giovani sui pericoli della guida in stato di ebbrezza". Ieri sera sono stati assegnati gli American Music Award, il premio per il miglior albuum Soul/R&B è stato assegnato a Theper After Hours. Il cantautore canadese ha accettato il premio presentandosi sul palco ed esibendosi con la faccia fasciata. Il suo ...

