Storie Italiane | su Alessandra Mussolini è scontro tra Rossella Erra e Roberto Alessi

Leggi su chenews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ballando,e Albertoè stata molto criticata per aver assegnato il tesoretto ad, partecipando al su terzo posto, l’ex volto di Vieni da me ha raccontato di venire fermata al Supermercato e per strada e in molti hanno rivalutato la donna.afferma di frequentare assiduamente i supermercati, visto che si occupa di fare la spesa per diverse persone, e non gli è mai capitato di essere fermato per queste cose. A questo punto lasi scatena e afferma: “Sarà che non abbiamo la stessa classe sociale.” Asi torna a parlare di Ballando con le Stelle, Alberto ...