Sicurezza scuole, pubblicato il dossier Inail: oltre 78mila denunce di infortunio studenti, più di 13mila quelle di docenti (Di lunedì 23 novembre 2020) pubblicato come ogni anno in occasione del 22 novembre, la Giornata nazionale dedicata alla Sicurezza nelle scuole, il volume fa una panoramica sui progetti formativi promossi dall’Istituto integrati con le misure per la prevenzione e la gestione dei rischi di contagio da Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020)come ogni anno in occasione del 22 novembre, la Giornata nazionale dedicata allanelle, il volume fa una panoramica sui progetti formativi promossi dall’Istituto integrati con le misure per la prevenzione e la gestione dei rischi di contagio da Covid-19. L'articolo .

