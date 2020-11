Sci, i governatori del Nord al governo: “Non chiudete, sarebbe un danno irreversibile” (Di lunedì 23 novembre 2020) La temperature crollano, l’autunno comincia a farsi sentire. Con l’addio dell’estate prolungata oltre ottobre arrivano le preoccupazioni del Nord Italia per la stagione sciistica. Dopo il rebus sul Natale spunta un nuovo allarme. Per le Regioni innevate la non apertura sarebbe un tracollo. Scende in campo Giovanni Toti, come vicepresidente della Conferenza della Regioni. Sci, Toti all’attacco: non chiudete gli impianti Vuole dare – dice – “un contributo propositivo al governo. Per non compromettere la stagione sciistica. E non creare un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori”. Dopo l’approvazione da parte dei governatori delle linee guida sullo sci, c’è il timore che il governo vada in altre direzioni. L’auspicio, prosegue Toti, “è che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) La temperature crollano, l’autunno comincia a farsi sentire. Con l’addio dell’estate prolungata oltre ottobre arrivano le preoccupazioni delItalia per la stagione sciistica. Dopo il rebus sul Natale spunta un nuovo allarme. Per le Regioni innevate la non aperturaun tracollo. Scende in campo Giovanni Toti, come vicepresidente della Conferenza della Regioni. Sci, Toti all’attacco: nongli impianti Vuole dare – dice – “un contributo propositivo al. Per non compromettere la stagione sciistica. E non creare unirreversibile all’economia della montagna dei nostri territori”. Dopo l’approvazione da parte deidelle linee guida sullo sci, c’è il timore che ilvada in altre direzioni. L’auspicio, prosegue Toti, “è che ...

