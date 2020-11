Rita Pavone nomina Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo sbotta: “Adesso ti rispondo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Scontro tra Anna e Rita ad All Together Now Mercoledì sera su Canale 5 è andata in onda il terzo appuntamento di All Together Now. Nel programma musicale condotto da Michelle Hunziker si è consumato uno scontro tra i due giudici Anna Tatangelo e Rita Pavone. Rispetto alle passate edizioni, quella di quest’anno la giuria ha un ruolo fondamentale nella valutazione delle esibizioni dei concorrenti. Oltre alle due citare prima, in studio ogni settimana sono presenti anche Francesco Renga e J-Ax. In queste prime tre puntate ci sono stati degli scontri spesso anche molto vivaci. Ad esempio, mercoledì ha visto la cantante di Sora visibilmente infastidita per una battuta della collega. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in studio. La battuta di Rita ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 23 novembre 2020) Scontro traad All Together Now Mercoledì sera su Canale 5 è andata in onda il terzo appuntamento di All Together Now. Nel programma musicale condotto da Michelle Hunziker si è consumato uno scontro tra i due giudici. Rispetto alle passate edizioni, quella di quest’anno la giuria ha un ruolo fondamentale nella valutazione delle esibizioni dei concorrenti. Oltre alle due citare prima, in studio ogni settimana sono presenti anche Francesco Renga e J-Ax. In queste prime tre puntate ci sono stati degli scontri spesso anche molto vivaci. Ad esempio, mercoledì ha visto la cantante di Sora visibilmente infastidita per una battuta della collega. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in studio. La battuta di...

