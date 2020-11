Riforma Pensioni oggi 23 novembre: Brambilla su quota 100 e tenuta dell’INPS (Di lunedì 23 novembre 2020) Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali ha pubblicato un interessante articolo sul settimanale L”Economia spiegando come quota 100 e il Covid stiano facendo vacillare i conti dell’INPS, allargando il disavanzo nei conti dell’istituto, fino a 30 miliardi. Per capire la crisi basti pensare che nel 2019 erano 20. Vediamo gli estratti più importanti dall’analisi di Brambilla Ultime news Riforma Pensioni oggi: Brambilla su quota 100 e pensionamenti Nel suo articolo Brambilla analizza i dati INPS sui pensionati, e spiega: “Se verranno confermati anche per il quarto trimestre 2020 assisteremo anche quest’anno ad un aumento dei pensionati. Considerando poi la fine del blocco dei ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 23 novembre 2020) Alberto, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali ha pubblicato un interessante articolo sul settimanale L”Economia spiegando come100 e il Covid stiano facendo vacillare i conti, allargando il disavanzo nei conti dell’istituto, fino a 30 miliardi. Per capire la crisi basti pensare che nel 2019 erano 20. Vediamo gli estratti più importanti dall’analisi diUltime newssu100 e pensionamenti Nel suo articoloanalizza i dati INPS sui pensionati, e spiega: “Se verranno confermati anche per il quarto trimestre 2020 assisteremo anche quest’anno ad un aumento dei pensionati. Considerando poi la fine del blocco dei ...

