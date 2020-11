Ricetta polpette al sugo | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tutti noi abbiamo unadel cuore, quella che ci rimanda ad un momento particolare che sia dolce o salata. Ma esiste unache è amatissima dai più, specialmente dai bambini: si tratta delleal. Ne esistono tante versioni, come quella con i funghi, i fagioli o quella con pesce, e ognuno ha la sua preferita. Per questacon il, non dimenticate di servire in tavola del buon pane casereccio per “la scarpetta” finale.alManzo (carne macinata) 220 g Salsiccia 165 g Pane raffermo mollica 30 g Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 25 g Uova 1 Prezzemolo tritato 1 cucchiaio Origano secco 1 pizzico Noce moscata grattugiata 1 pizzico Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Olio extravergine ...