"Quindi pensava a una cinquantenne...". Orrore Genovese, Nunzia De Girolamo travolge l'amico da Giletti | Video (Di lunedì 23 novembre 2020) "Non sapevo che la ragazza avesse 18 anni". A Non è l'arena Massimo Giletti parla del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di violenza su una giovanissima. In collegamento ci sono Daniele Leali, amico di Genovese e imprenditore di locali notturni, Fabrizio Corona, tra i massimi esperti di certi ambienti, e in studio Nunzia De Girolamo. "Non sapevo che quella ragazza avesse 18 anni - si difende Leali -, l'avevo conosciuta qualche giorno dopo e l'ho scoperto dopo il fatto". Corona scuote il capo: "Una cazz***a". La De Girolamo incalza: "Quindi sapeva che le altre 5 ragazze avevano 18 anni e quella le sembrava una cinquantenne". "Non ho detto cinquantenne, pensavo che avesse intorno ai 20 anni", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) "Non sapevo che la ragazza avesse 18 anni". A Non è l'arena Massimoparla del caso di Alberto, l'imprenditore accusato di violenza su una giovanissima. In collegamento ci sono Daniele Leali,die imprenditore di locali notturni, Fabrizio Corona, tra i massimi esperti di certi ambienti, e in studioDe. "Non sapevo che quella ragazza avesse 18 anni - si difende Leali -, l'avevo conosciuta qualche giorno dopo e l'ho scoperto dopo il fatto". Corona scuote il capo: "Una cazz***a". La Deincalza: "sapeva che le altre 5 ragazze avevano 18 anni e quella le sembrava una". "Non ho detto, pensavo che avesse intorno ai 20 anni", ...

