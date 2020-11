Pogba Juventus | che intreccio con United e Real | sul piatto Bentancur

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 23 novembre 2020)– Lanelle ultime settimane è tornata ad essere accostata con una certa prepotenza al nome di Paul Labile, intenzionato a non continuare la sua esperienza al Manchester. Il contratto del francese termina nel 2022La situazione di empasse tra i Red Devils epotrebbe agevolare un addio del francese a parametro zero, e questa sarebbe l’unica via percorribile per la Juve per mettere le mani sul forte centrocampista francese, anche perché al momento lonon si schioda dalla richiesta di 100 milioni di euro., via? Secondo quanto riferito da calciomercatoweb, nel caso in cui si dovesse materializzare effettivamente l’acquisto di, ...