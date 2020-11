Parlano le "ragazze" di Genovese: "Feste? Ecco cosa succedeva..." (Di lunedì 23 novembre 2020) Roberta Damiata Per la prima volta, racconta la sua verità la ragazza abusata dall'imprenditore Alberto Genovese. Ma oltre alle sue parole vengono fuori anche quelle di altre protagoniste di queste Feste Parla, per la prima volta a Live Non è la d’Urso, la modella di 18 anni scappata dall’attico di Alberto Genovese dove sarebbe stata torturata e violentata per 24 ore durante uno dei tanti party che l’imprenditore dava nel suo attico al centro di Milano nella famosa terrazza “sentimento”. I fatti sono ormai noti a tutti: la ragazza, arrivata verso le 20,30 al party insieme ad un’amica, rimane sola e viene invitata dal padrone di casa nella camera "segreta" dove rimarrà per 24 ore. legata mani e piedi al letto in uno stato di semi incoscienza e costretta ad assumere droga mentre Genovese avrebbe abusato ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roberta Damiata Per la prima volta, racconta la sua verità la ragazza abusata dall'imprenditore Alberto. Ma oltre alle sue parole vengono fuori anche quelle di altre protagoniste di questeParla, per la prima volta a Live Non è la d’Urso, la modella di 18 anni scappata dall’attico di Albertodove sarebbe stata torturata e violentata per 24 ore durante uno dei tanti party che l’imprenditore dava nel suo attico al centro di Milano nella famosa terrazza “sentimento”. I fatti sono ormai noti a tutti: la ragazza, arrivata verso le 20,30 al party insieme ad un’amica, rimane sola e viene invitata dal padrone di casa nella camera "segreta" dove rimarrà per 24 ore. legata mani e piedi al letto in uno stato di semi incoscienza e costretta ad assumere droga mentreavrebbe abusato ...

_ihuggedkevinj : RT @around_crazy: Le donne fanno gruppi telegram in cui parlano di libri film cantanti Gli uomini fanno gruppi telegram in cui parlano di… - around_crazy : Le donne fanno gruppi telegram in cui parlano di libri film cantanti Gli uomini fanno gruppi telegram in cui parla… - GigioSweet17 : #noneladurso cmq prima di questa ragazza ,siamo sicuri che genovese non abbia fatto le stesse cose con altre ragazz… - ViloAngela : @CamLongoni @Cecilia_esse Ogni 10 secondi è esagerazione come vomito. Ma tu non sei portoghese. Tom e Oppini hanno… - slytherin_qveen : @girlwithoneeye7 @airplaneoversea Te giuro ste ragazze bianche ricche e privilegiate me fanno arrabbia a bestia qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlano ragazze Parlano le "ragazze" di Genovese: "Feste? Ecco cosa succedeva..." il Giornale Caso Genovese, a Non è l'arena i vocali della diciottenne. Fabrizio Corona: droga e feste, ecco come funziona a Milano

E ancora: “Io ora sono a conoscenza di cose che non dopo tutto quello che mi è stato fatto senza pietà da una persona del genere, ma dopo tutto quello che è successo, io non ho mai parlato di te o di ...

E ancora: “Io ora sono a conoscenza di cose che non dopo tutto quello che mi è stato fatto senza pietà da una persona del genere, ma dopo tutto quello che è successo, io non ho mai parlato di te o di ...