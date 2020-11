Ostia, durante controlli weekend arrestate 5 persone e denunciate 2 (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, anche nell’ambito del monitoraggio per il contenimento della diffusione del Covid19. Il bilancio e’ di 5 persone arrestate ed altre 2 denunciate. A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di via del Sommergibile ad Ostia, i Carabinieri hanno fermato 2 soggetti che poco prima avevano acquistato dello stupefacente dall’interno di uno degli appartamenti dello stabile. I 2, trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, sono stati fermati e controllati poco distanti dallo stabile, venendo poi segnalati quali assuntori. A questo punto i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell’appartamento da cui erano poco prima ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di, anche nell’ambito del monitoraggio per il contenimento della diffusione del Covid19. Il bilancio e’ di 5ed altre 2. A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di via del Sommergibile ad, i Carabinieri hanno fermato 2 soggetti che poco prima avevano acquistato dello stupefacente dall’interno di uno degli appartamenti dello stabile. I 2, trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, sono stati fermati e controllati poco distanti dallo stabile, venendo poi segnalati quali assuntori. A questo punto i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell’appartamento da cui erano poco prima ...

Roma - Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, anche nell'ambito del monitoraggio per il ...

Roma - Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, anche nell'ambito del monitoraggio per il ...