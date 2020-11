Moratti: “Lukaku una sorpresa, Ibra inscalfibile. Per lo scudetto non solo Juve-Inter” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Milan continua a sorprendere nella lotta scudetto, anche se la sfida per il tricolore resta apertissima. Tra le contendenti c'è anche l'Inter, trascinata da Romelu Lukaku. L'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha commentato l'ottimo momento dell'attaccante belga a Radio Kiss Kiss: “Per me è una sorpresa, non pensavo potesse fare così bene. È un calciatore molto umile. "La Juventus fa sempre paura perché ha qualità e una grande esperienza, frutto delle tante vittorie. Oltre all'Inter, però, terrei d'occhio anche Milan, Napoli e Roma: i giallorossi sono molto sottovalutati, o almeno lo erano all'inizio della stagione, ma stanno facendo molto bene, guidati da un ottimo Fonseca. Il Napoli invece ha un grande attacco e Gattuso è bravo a mettere insieme i giocatori. Il paragone con l'attacco della mia Inter del ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Milan continua a sorprendere nella lotta, anche se la sfida per il tricolore resta apertissima. Tra le contendenti c'è anche l'Inter, trascinata da Romelu Lukaku. L'ex presidente nerazzurro Massimoha commentato l'ottimo momento dell'attaccante belga a Radio Kiss Kiss: “Per me è una, non pensavo potesse fare così bene. È un calciatore molto umile. "Lantus fa sempre paura perché ha qualità e una grande esperienza, frutto delle tante vittorie. Oltre all'Inter, però, terrei d'occhio anche Milan, Napoli e Roma: i giallorossi sono molto sottovalutati, o almeno lo erano all'inizio della stagione, ma stanno facendo molto bene, guidati da un ottimo Fonseca. Il Napoli invece ha un grande attacco e Gattuso è bravo a mettere insieme i giocatori. Il paragone con l'attacco della mia Inter del ...

