Mercato Juve | doppia chance per Paratici | si chiude a 70 milioni

Con l'avvicinarsi della prossima sessione invernale di calciomercato, la Juventus si starebbe facendo sempre più guardinga per quanto riguarda potenziali colpi che andrebbero a rinforzare principalmente il reparto di centrocampo. Tuttavia, la finestra di riparazione quasi sicuramente non permetterà alla Vecchia Signora di portare a compimento operazioni di calciomercato particolarmente onerose, ma potrebbe essere utile al fine di iniziare ad intavolare discorsi che poi verrebbero riaperti durante la campagna trasferimenti estiva. Fabio Paratici, da sempre attento sulle possibili opportunità che gli si presentano, starebbe studiando un clamoroso doppio colpo dal valore di 70 milioni di euro.

