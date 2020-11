MALTEMPO Calabria, ALLUVIONE anche su Cirò Marina. Fino a 400 mm di pioggia (Di lunedì 23 novembre 2020) L’allerta meteo prosegue sulla Calabria ionica settentrionale, dove si sono abbattuti nuovi violenti nubifragi. Oltre a Crotone città, le piogge torrenziali hanno causato inondazioni e alluvioni lampo in altre zone, con situazioni di gravissima criticità. Al mattino di domenica l’acqua ha completamente sommerso anche Cirò Marina, a seguito di circa 200 mm caduti in poche ore. L’altezza dell’acqua ha superato il mezzo metro in più punti, così da costringere l’uso dei mezzi anfibi per i soccorsi. Tutto questo MALTEMPO è causato dal vortice di bassa pressione che si è incastrato tra la Sicilia e la Tunisia, in una posizione quasi stazionaria che ha favorito precipitazioni intense verso la Calabria ionica, dove hanno confluito le correnti fredde nord-orientali con l’aria più mite ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) L’allerta meteo prosegue sullaionica settentrionale, dove si sono abbattuti nuovi violenti nubifragi. Oltre a Crotone città, le piogge torrenziali hanno causato inondazioni e alluvioni lampo in altre zone, con situazioni di gravissima criticità. Al mattino di domenica l’acqua ha completamente sommerso, a seguito di circa 200 mm caduti in poche ore. L’altezza dell’acqua ha superato il mezzo metro in più punti, così da costringere l’uso dei mezzi anfibi per i soccorsi. Tutto questoè causato dal vortice di bassa pressione che si è incastrato tra la Sicilia e la Tunisia, in una posizione quasi stazionaria che ha favorito precipitazioni intense verso laionica, dove hanno confluito le correnti fredde nord-orientali con l’aria più mite ...

matteosalvinimi : Invece di nominare Commissari alla Sanità che scappano o di insultare Jole Santelli, spero che chi è al governo man… - Ettore_Rosato : Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini… - DPCgov : #22novembre #Maltempo in #Calabria ore 13: attivati volontari da Campania, Puglia e Basilicata, due squadre di… - citynowit : “Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli in Calabria per un sopralluogo delle aree più col… - TgrRai : Rivedi #BuongiornoItalia del #23novembre: ?? #maltempo #Calabria: #allagamenti, strade interrotte e un ponte crollat… -