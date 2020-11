"Ma cos'è successo?". L'ignota numero 7 si blocca in mezzo allo studio, Amadeus spiazzato ai Soliti Ignoti (Di lunedì 23 novembre 2020) "Cos'è successo?". Lo sconcerto di Amadeus in studio a I Soliti Ignoti, amatissimo quiz in onda tutte le sere su Raiuno. Sul finire dell'ultima puntata, l'ignota numero 7 raggiunge il centro del palco ma è costretta a fermarsi a metà strada per colpa del tacco incastrato nella fessura della pedana circolare. Amadeus, non potendosi avvicinare troppo anche a causa delle normative anti-Covid, l'ha guardata un po' spiazzato e solo dopo l'intervento dei tecnici di studio ha potuto scherzare con la signora: "Pensavo volesse essere accompagnata al centro del palco". Amarezza finale quando la concorrente Monica non è riuscita ad abbinare il parente misterioso, dovendo rinunciare così ai 117.000 euro del montepremi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) "Cos'è?". Lo sconcerto diina I, amatissimo quiz in onda tutte le sere su Raiuno. Sul finire dell'ultima puntata, l'7 raggiunge il centro del palco ma è costretta a fermarsi a metà strada per colpa del tacco incastrato nella fessura della pedana circolare., non potendosi avvicinare troppo anche a causa delle normative anti-Covid, l'ha guardata un po'e solo dopo l'intervento dei tecnici diha potuto scherzare con la signora: "Pensavo volesse essere accompagnata al centro del palco". Amarezza finale quando la concorrente Monica non è riuscita ad abbinare il parente misterioso, dovendo rinunciare così ai 117.000 euro del montepremi.

