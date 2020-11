Lesione muscolare per Ibra: i tempi di recupero (Di lunedì 23 novembre 2020) Quando torna Ibra? – Il Milan guida la classifica di Serie A, ma la vittoria di ieri sul Napoli ha portato sia gioia che ansia in casa rossonera, dovuta all’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, leader tecnico ed emotivo di questa squadra, autore della doppietta decisiva per il successo del Diavolo sui partenopei. Quando torna Ibra? L’infortunio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Quando torna? – Il Milan guida la classifica di Serie A, ma la vittoria di ieri sul Napoli ha portato sia gioia che ansia in casa rossonera, dovuta all’infortunio di Zlatanhimovic, leader tecnico ed emotivo di questa squadra, autore della doppietta decisiva per il successo del Diavolo sui partenopei. Quando torna? L’infortunio L'articolo

ManuBaio : #Milan confermata lesione muscolare per @Ibra_official, tra 10 giorni lo svedese farà un nuovo esame di controllo @acmilan @SkySport - CalcioFinanza : Lesione muscolare per #Ibrahimovic: i tempi di recupero e le gare a rischio - SfoglioSport : Calcio:Milan, per Ibra lesione muscolare [SFOGLIOSPORT]-Confermata la lesione al muscolo bicipite femorale della co… - 100x100Napoli : #Milan - Brutte notizie - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ibra, è lesione muscolare: i tempi di recupero e le partite a rischio: Quando torna Ibra? – Il… -