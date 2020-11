La doppia prima volta di Biden: un immigrato ispanico agli Interni e una donna ai Servizi (Di lunedì 23 novembre 2020) Il cambio di rotta, ancor prima di iniziare. Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca (Donald Trump permettendo, ma questa è un’altra storia) il prossimo 20 gennaio ma, ovviamente, sta già pensando a creare la sua squadra. E qui sembra esserci il cambiamento con la precedente amministrazione. Martedì prossimo a Wilmington nel Delaware, infatti, sono previste nomine importanti nonché storiche. Tra i membri della squadra di politica estera e sicurezza di Joe Biden, oltre alla conferma di Antony Blinken come segretario di Stato, l’incarico di segretario del dipartimento per la Sicurezza interna andrà ad Alejandro Mayorkas, americano sì ma immigrato di origine ispaniche: sarà quindi il primo latino americano a dirigere il dipartimento, che tra le altre cose si occupa di gestire e attuare politiche migratorie. Avril Haines, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Il cambio di rotta, ancordi iniziare. Joesi insedierà alla Casa Bianca (Donald Trump permettendo, ma questa è un’altra storia) il prossimo 20 gennaio ma, ovviamente, sta già pensando a creare la sua squadra. E qui sembra esserci il cambiamento con la precedente amministrazione. Martedì prossimo a Wilmington nel Delaware, infatti, sono previste nomine importanti nonché storiche. Tra i membri della squadra di politica estera e sicurezza di Joe, oltre alla conferma di Antony Blinken come segretario di Stato, l’incarico di segretario del dipartimento per la Sicurezza interna andrà ad Alejandro Mayorkas, americano sì madi origine ispaniche: sarà quindi il primo latino americano a dirigere il dipartimento, che tra le altre cose si occupa di gestire e attuare politiche migratorie. Avril Haines, ...

Inizia a prender forma la sua squadra. L'ex vice segretario di Stato John Kerry sarà inviato speciale per il clima mentre è stata confermata l'afroamericana Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice ...

