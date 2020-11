Infermiera di Pescara risponde a un volantino negazionista: “Se ti ammali, non venire in ospedale” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Se ti ammali non venire in ospedale”: Infermiera risponde a un volantino negazionista VIDEO “Sono Michela, per chi non mi conoscesse sono una Infermiera all’ospedale civile di Pescara. Non lavoro in un reparto Covid, ma ciononostante come da prima della pandemia ‘mi faccio il mazzo’ e sulla mia automobile nel parcheggio dei dipendenti ho trovato uno scempio, un volantino negazionista”. Così un’Infermiera che lavora nell’ospedale civile di Pescara ha risposto in un video – poi diventato virale sui social – a un volantino che un negazionista ha lasciato sul vetro della sua auto. Il negazionista sosteneva la tesi ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) “Se tinonina unVIDEO “Sono Michela, per chi non mi conoscesse sono unaall’ospedale civile di. Non lavoro in un reparto Covid, ma ciononostante come da prima della pandemia ‘mi faccio il mazzo’ e sulla mia automobile nel parcheggio dei dipendenti ho trovato uno scempio, un”. Così un’che lavora nell’ospedale civile diha risposto in un video – poi diventato virale sui social – a unche unha lasciato sul vetro della sua auto. Ilsosteneva la tesi ...

