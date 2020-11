Il film sulla sanità calabrese si deve fare oggi | ora | subito

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il 10 dicembre 2018, Saverio Cotticelli è il nuovo commissario per ladella Calabria. Ha 66 anni, campano, ex generale dell’Arma e per tre anni è stato a capo del COCER, una specie di sindacato dei militari. A giugno 2020 il governo, tramite decreto 91, ordina la riorganizzazione della rete ospedaliera. Aumentare i posti letto in terapia intensiva e subintensiva, ristrutturazione del pronto soccorso, aumento ambulanze e assunzioni di personale. Il secondo decreto 103 del luglio 2020 dispone la riorganizzazione di rete territoriale e diagnostica. A novembre, con la seconda ondata di Covid19 che galoppa, un giornalista va da Cotticelli e lo trova assai imbarazzato. Quando gli domanda come mai la Calabria è stata messa in zona rossa, Cotticelli annaspa. Gli vengono fatti presenti i decreti, lui risponde che non esistono, poi ammette di non avere ancora scritto ...