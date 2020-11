I batteri ci aiuteranno a…

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) Grazie ail’uomo torna a sognare lo spazio. Prossimamente, infatti, colonie interspaziali disaranno inviati in orbita. Lo scopo? Estrarre minerali da Pianeti, satelliti o asteroidi. Ma non si tratterà diqualunque. Queste, almeno, le intenzioni dell’esperimento in corso nella Stazione Spaziale Internazionale della ESA. E l’italiano Luca Parmitano guida il team