Guerra in Etiopia, cosa sta succedendo nella regione del Tigray? (Di lunedì 23 novembre 2020) Il conflitto in Etiopia sembra ormai aver raggiunto un punto cruciale. Le truppe governative sono nei pressi di Mekelle, la capitale del Tigray. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Il conflitto insembra ormai aver raggiunto un punto cruciale. Le truppe governative sono nei pressi di Mekelle, la capitale del. su Notizie.it.

Avvenire_Nei : Tragedia in Tigrai. L'esercito dell'Etiopia avanza ma la guerra diventa internazionale - Tg3web : In Etiopia nella regione del Tigrè, sull'orlo di una guerra civile, è emergenza umanitaria. Le comunicazioni di tut… - ottovanz : RT @Internazionale: La guerra nel Tigrai è una tragedia per tutta l’Africa. L'opinione di Pierre Haski. - gioporce : La guerra nel Tigrai è una tragedia per tutta l’Africa - kulturjam : La regione del Tigrè è lo scenario di un conflitto che vede opporsi il governo centrale etiope e quello locale del… -