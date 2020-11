Guendalina Tavassi rompe il silenzio su quei famosi video spinti: “Non mi vergogno di nulla” (Di lunedì 23 novembre 2020) Brutta storia quella avvenuta nelle scorse ora ai danni di Guendalina Tavassi. Il cellulare dell’ex gieffina e influencer è stato hackerato e il suo iCloud, dove conservava anche video privati, “spinti”, trafugato. Guendalina ha dato notizia del fatto nelle Storie di Instagram, con la denuncia fatta in mano e tra le lacrime. Poi, più tardi, in una lunga diretta su Instagram a cui hanno preso parte anche il marito Umberto, evidentemente provato dalla vicenda, e il legale della coppia, Leonardo, ha fatto il punto della situazione. La Tavassi, che è apparsa molto provata nel filmato, ha messo in guardia coloro che stanno diffondendo i video, ricordando che ci sono dure pene. Ma ci ha pensato l’avvocato a spiegare i dettagli della legge e delle sanzioni previste. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Brutta storia quella avvenuta nelle scorse ora ai danni di. Il cellulare dell’ex gieffina e influencer è stato hackerato e il suo iCloud, dove conservava ancheprivati, “”, trafugato.ha dato notizia del fatto nelle Storie di Instagram, con la denuncia fatta in mano e tra le lacrime. Poi, più tardi, in una lunga diretta su Instagram a cui hanno preso parte anche il marito Umberto, evidentemente provato dalla vicenda, e il legale della coppia, Leonardo, ha fatto il punto della situazione. La, che è apparsa molto provata nel filmato, ha messo in guardia coloro che stanno diffondendo i, ricordando che ci sono dure pene. Ma ci ha pensato l’avvocato a spiegare i dettagli della legge e delle sanzioni previste. (Continua ...

