Grande Fratello Vip, colpi di scena in arrivo: anticipazioni 23 Novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Tira aria di novità all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme qualche anticipazione di lunedì 23 Novembre 2020. Sono in arrivo delle inaspettate sorprese per i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare è giunto il momento per i vipponi di venire a conoscenza di alcuni cambi di programma, dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020) Tira aria di novità all’interno della Casa delVip. Scopriamo insieme qualche anticipazione di lunedì 232020. Sono indelle inaspettate sorprese per i concorrenti della Casa delVip. A quanto pare è giunto il momento per i vipponi di venire a conoscenza di alcuni cambi di programma, dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Soleil Sorge al prossimo Grande Fratello, grazie. #noneladurso - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - ele12345678999 : RT @distrettododici: non sapevo che zorro partecipasse al grande fratello #gfvip - tutticomemily : Comunque seguire il grande fratello per farsi il sangue amaro non ha senso, sono provata #gfvip -