Cambio al vertice di Edizione | Laghi sarà presidente

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 novembre 2020) TREVISO (ITALPRESS) – Enriconominato amministratore edel CdA di“con il mandato di supportare il consiglio nella prosecuzione e consolidamento di un percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale”. Lo comunicasrl in una nota in cui annuncia che, di “comune intesa”, Gianni Mion “cesserà dalle cariche di amministratore edella Società entro il corrente mese”. Asaranno attribuite “deleghe in materia di supervisione e coordinamento strategico: dei principali progetti e dossier della società, del processo funzionale al percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale; dei rapporti fra la società e le sue controllate o collegate nonchè dei rapporti esterni della società; delle ...