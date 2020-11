Black Friday, l’occasione giusta per lo shopping sotto l’albero di Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) Come consuetudine, l’ultimo venerdì del mese di Novembre è Black Friday, l’occasione speciale per acquistare i regali di Natale e approfittare di sconti vantaggiosi. Il Black Friday è una delle usanze importate dagli USA che ha preso piede anche in Italia e in tutta Europa, un po’ come Halloween. Ma da cosa deriva questa tipica tradizione a stelle e strisce? Le origini della tradizione riservata allo shopping Il Black Friday sopraggiunge all’indomani del giorno del Ringraziamento, festeggiato il quarto giovedì di Novembre, ed è l’evento che sancisce ufficialmente il passaggio dall’autunno al periodo natalizio, in cui si inizia ad acquistare i regali e ad addobbare l’albero. Nasce nel periodo del boom economico ed è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Come consuetudine, l’ultimo venerdì del mese di Novembre èspeciale per acquistare i regali die approfittare di sconti vantaggiosi. Ilè una delle usanze importate dagli USA che ha preso piede anche in Italia e in tutta Europa, un po’ come Halloween. Ma da cosa deriva questa tipica tradizione a stelle e strisce? Le origini della tradizione riservata alloIlsopraggiunge all’indomani del giorno del Ringraziamento, festeggiato il quarto giovedì di Novembre, ed è l’evento che sancisce ufficialmente il passaggio dall’autunno al periodo natalizio, in cui si inizia ad acquistare i regali e ad addobbare. Nasce nel periodo del boom economico ed è ...

matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - LegaSalvini : I NEGOZI AL GOVERNO: SPOSTIAMO IL #BLACKFRIDAY ALTRIMENTI CI GUADAGNA SOLO #AMAZON - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - mericomemikasa : RT @nakaharaschuya: i kagehina pronti a fare a botte per gli sconti del black friday,,, 100% canon - GiuseppeTesorio : Black Covid Friday 2020, venerdì 27 #pubblicitàprogresso #BlackFriday #Blackfriday2020 #virus #societàvirale… -