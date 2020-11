“Battisti finanziava la destra radicale” | la rivelazione da una nota dei servizi segreti anni ’70

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Lucio Battisti era sorvegliato daiitaliani e statunitensi? Secondo quanto svela un’intervista allo storico e consulente di magistrati in tema di intelligence Aldo Giannulli e al projet-manager delle strategie di comunicazione dello Stato maggiore dell’Esercito Roberto Di Nunzio, in un’intervista che domani sarà pubblicata su Rockol.it, sembrerebbe di si: “Fui io a trovare laconfidenziale deiche attribuiva a Lucio Battisti un ruolo di finanziatore dell’estrema“, dice Giannulli.il Comitato Tricolore di Tedeschi (Msi)” “Nel corso di un’indagine della procura della repubblica di Milano sulle stragi degliSettanta mi imbattei in una serie di documenti ...