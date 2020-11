Autofinanziamento in vista per Rousseau | Casaleggio | “Servono 175mila euro”

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Mancano 175mila rispetto al budget che avevo immaginato, quindi adesso dobbiamo pensare al rilancio del progetto Rousseau”. Lo dice Davide Casaleggio, presentando il piano 2020/2021 dell’associazione. Sul sito, infatti, si legge: “Com’è noto, Rousseau sta vivendo un momento difficile. Proprio in questi mesi abbiamo sentito il profondo supporto e la fiducia di tanti che vogliono lavorare insieme a soluzioni che possano supportare il progetto e continuare a garantire agli attivisti di essere protagonisti di uno spazio decisionale e di partecipazione unico al mondo. Abbiamo deciso di ascoltare il loro suggerimento e proporre così un piano di rilancio con attività e progetti che alimenterà un piano di autofinanziamento che possa compensare i gravi e mancati introiti previsti e aggregare i contributi necessari”. GLI AMBASCIATORI DELLA PARTECIPAZIONE

"In questi ultimi mesi abbiamo avuto qualche problemino con il budget ma il metodo di finanziamento che abbiamo sempre usato ci ha permesso di portare avanti le attività e questo è il motivo per cui l ...Si aspetta Natale per la nuova leadership del M5s. A sei giorni dalla fine degli Stati Generali, il capo politico Vito Crimi accelera sul percorso successivo al "congresso". Quello forse più important ...