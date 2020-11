Alluvione a Crotone: l'allarme delle imprese, economia in ginocchio, serve progetto per futuro (Di lunedì 23 novembre 2020) Crotone, 23 nov. (Labitalia) - Un territorio in ginocchio, che chiede al governo non solo interventi immediati di ristoro ma anche un progetto di rilancio economico per il futuro, utilizzando ad esempio le risorse del Recovery fund. Dopo l'Alluvione che ha colpito Crotone e provincia nel fine settimana appena trascorso, oggi il ministro per gli affari Regioni e le autonomie Francesco Boccia è stato nella città calabrese per una prima ricognizione dei danni. E dalle imprese, ancora alle prese con la conta dei danni, sono arrivate le prime richieste al governo. "I danni sono notevolissimi, l'intero settore agroalimentare è in ginocchio", racconta ad Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò'. "C'è ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020), 23 nov. (Labitalia) - Un territorio in, che chiede al governo non solo interventi immediati di ristoro ma anche undi rilancio economico per il, utilizzando ad esempio le risorse del Recovery fund. Dopo l'che ha colpitoe provincia nel fine settimana appena trascorso, oggi il ministro per gli affari Regioni e le autonomie Francesco Boccia è stato nella città calabrese per una prima ricognizione dei danni. E dalle, ancora alle prese con la conta dei danni, sono arrivate le prime richieste al governo. "I danni sono notevolissimi, l'intero settore agroalimentare è in", racconta ad Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria, Mario Spanò'. "C'è ancora ...

