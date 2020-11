Addio ad Achille Scudieri. Fondò Adler Plastic, uno dei casi imprenditoriali più stupefacenti dell’Italia post bellica (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ morto ieri Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic, gruppo internazionale con sede a Ottaviano che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l’industria del trasporto. Ad annunciarne la scomparsa sono la moglie Milena, i figli Paolo con Rosa e Nadia con Peppe, i familiari tutti e tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo, “con gratitudine – si legge in una nota – per l’esempio offerto come imprenditore e lavoratore, avendo sempre considerato l’azienda la sua vita”. “Conformemente alle disposizioni previste dalla normativa di contrasto al Covid-19 – continua la nota -, la famiglia annuncia che la cerimonia funebre avverrà in forma privata”. Una straordinaria storia di successo Al nome di Achille Scudieri è legato uno dei casi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ morto ieri, fondatore nel 1956 di, gruppo internazionale con sede a Ottaviano che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l’industria del trasporto. Ad annunciarne la scomparsa sono la moglie Milena, i figli Paolo con Rosa e Nadia con Peppe, i familiari tutti e tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo, “con gratitudine – si legge in una nota – per l’esempio offerto come imprenditore e lavoratore, avendo sempre considerato l’azienda la sua vita”. “Conformemente alle disposizioni previste dalla normativa di contrasto al Covid-19 – continua la nota -, la famiglia annuncia che la cerimonia funebre avverrà in forma privata”. Una straordinaria storia di successo Al nome diè legato uno dei...

mattinodinapoli : Addio ad Achille Scudieri, fondatore del gruppo internazionale Adler Plastic - Aura40331769 : RT @CasaLettori: Insegnami com'è dire addio e non girarsi a guardare. Achille Lauro #SentieriLetterari a #CasaLettori #NottiPoetiche… - Lorett62826304 : RT @CasaLettori: Insegnami com'è dire addio e non girarsi a guardare. Achille Lauro #SentieriLetterari a #CasaLettori #NottiPoetiche… - Natalia21273766 : RT @CasaLettori: Insegnami com'è dire addio e non girarsi a guardare. Achille Lauro #SentieriLetterari a #CasaLettori #NottiPoetiche… - raffanchio : RT @CasaLettori: Insegnami com'è dire addio e non girarsi a guardare. Achille Lauro #SentieriLetterari a #CasaLettori #NottiPoetiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Achille Addio ad Achille Scudieri. Fondò Adler Plastic, uno dei casi imprenditoriali più stupefacenti dell'Italia post bellica Il Denaro Addio ad Achille Scudieri. Fondò Adler Plastic, uno dei casi imprenditoriali più stupefacenti dell’Italia post bellica

E’ morto ieri Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic, gruppo internazionale con sede a Ottaviano che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l’industria del traspor ...

Ottaviano. Addio a Achille Scudieri, fondatore di Adler Plastic. Il cordoglio del sindaco

Ottaviano. Nella serata di ieri è venuto a mancare Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic. Lo annuncia la famiglia in una nota. “con dolore la moglie Milena, i figli Paolo con Rosa e Na ...

E’ morto ieri Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic, gruppo internazionale con sede a Ottaviano che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l’industria del traspor ...Ottaviano. Nella serata di ieri è venuto a mancare Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic. Lo annuncia la famiglia in una nota. “con dolore la moglie Milena, i figli Paolo con Rosa e Na ...