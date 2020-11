"Abbiamo sconfitto la povertà". Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi (Di lunedì 23 novembre 2020) Qualche tempo fa, un post pubblicato da un anonimo agricoltore in una delle più popolari piattaforme social cinesi, aveva creato molto rumore, diventando subito virale: “Non Abbiamo soldi e quando i giovani agricoltori di questa generazione avranno dei figli, non potranno permettersi di pagare per la loro educazione”, aveva affermato il contadino senza nome, scrivendo dal cuore agricolo cinese, la provincia centrale di Henan, e sostenendo anche di riuscire a guadagnare a malapena circa 5.000 yuan (circa 600 euro) all’anno dalle arachidi che raccoglieva sui suoi 10 mu (0,67 ettari) di terra: una somma che non lasciava quasi nulla alla sua famiglia, dopo aver sottratto il cibo e le spese di base. “Noi agricoltori qui viviamo nella costante paura di ammalarci o di dover sostenere costi imprevisti” aveva scritto; “ci dicono sempre che la Corea del Nord è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Qualche tempo fa, un post pubblicato da un anonimo agricoltore in una delle più popolari piattaforme social cinesi, aveva creato molto rumore, diventando subito virale: “Nonsoldi e quando i giovani agricoltori di questa generazione avranno dei figli, non potranno permettersi di pagare per la loro educazione”, aveva affermato il contadino senza nome, scrivendo dal cuore agricolo cinese, la provincia centrale di Henan, e sostenendo anche di riuscire a guadagnare a malapena circa 5.000 yuan (circa 600 euro) all’anno dalle arachidi che raccoglieva sui suoi 10 mu (0,67 ettari) di terra: una somma che nonva quasi nulla alla sua famiglia, dopo aver sottratto il cibo e le spese di base. “Noi agricoltori qui viviamo nella costante paura di ammalarci o di dover sostenere costi imprevisti” aveva scritto; “ci dicono sempre che la Corea del Nord è ...

HuffPostItalia : 'Abbiamo sconfitto la povertà'. Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi - GPiziarte : 'Abbiamo sconfitto la povertà'. Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: 'Abbiamo sconfitto la povertà'. Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi - italialcentro : RT @HuffPostItalia: 'Abbiamo sconfitto la povertà'. Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Abbiamo sconfitto la povertà'. Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo sconfitto "Abbiamo sconfitto la povertà". Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi L'HuffPost L’incubo di Raffaele, Oss sardo: “Covid sconfitto dopo 32 giorni al Ss. Trinità, additato ancora come untore”

Polmonite interstiziale da Covid e maschera d'ossigeno fissa in faccia per settimane. Raffaele 'Lelle' Nieddu, 51 anni, Operatore socio sanitario di Sedilo, esce dal tunnel del virus un mese e mezzo f ...

"Abbiamo sconfitto la povertà". Ma l'annuncio in Cina lascia molti dubbi

Qualche tempo fa, un post pubblicato da un anonimo agricoltore in una delle più popolari piattaforme social cinesi, aveva creato molto rumore, diventando subito virale: “Non abbiamo soldi e quando i g ...

Polmonite interstiziale da Covid e maschera d'ossigeno fissa in faccia per settimane. Raffaele 'Lelle' Nieddu, 51 anni, Operatore socio sanitario di Sedilo, esce dal tunnel del virus un mese e mezzo f ...Qualche tempo fa, un post pubblicato da un anonimo agricoltore in una delle più popolari piattaforme social cinesi, aveva creato molto rumore, diventando subito virale: “Non abbiamo soldi e quando i g ...