VIDEO MotoGP | Andrea Dovizioso | “Faccio finta che non sia il mio ultimo GP”

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020)termina con un sesto posto il Motomondiale 2020. Il pilota della Ducati chiude con il Gran Premio del Portogallo la sua avventura nella, pronto a tornare in pista al più presto. Il romagnolo è stato autore di una splendida rimonta nella giornata odierna che gli ha permesso di chiudere al quarto posto della classifica del Mondiale a quattro punti dal terzo classificato. La squadra ha salutato il proprio campione che per sette anni ha difeso il marchio emiliano in tutto il mondo.CHE NON SIA IL MIOGP” LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in ...