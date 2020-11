Uomini e Donne news, Valentina Autiero torna in studio dopo l’uscita con Germano Avolio (Di domenica 22 novembre 2020) Valentina Autiero è in procinto di segnare il suo ritorno televisivo nello studio tv di Uomini e Donne, dopo aver chiuso i rapporti con la sua ultima fiamma, Germano Avolio, conosciuto alla corte del Trono Over e scelto per una relazione poi avviata fuori dal contesto televisivo. La lovestory dei due diretti interessati ha avuto breve durata e ora Valentina è pronta a rimettersi in gioco al dating-show di Maria De Filippi. Su Instagram, intanto, la dama ha lanciato un messaggio al veleno, che potrebbe essere proprio destinato a Germano, ormai suo ex. Vi mostriamo nell’articolo, cosa ha riportato la Autiero. Valentina Autiero pronta a tornare a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 22 novembre 2020)è in procinto di segnare il suo ritorno televisivo nellotv diaver chiuso i rapporti con la sua ultima fiamma,, conosciuto alla corte del Trono Over e scelto per una relazione poi avviata fuori dal contesto televisivo. La lovestory dei due diretti interessati ha avuto breve durata e oraè pronta a rimettersi in gioco al dating-show di Maria De Filippi. Su Instagram, intanto, la dama ha lanciato un messaggio al veleno, che potrebbe essere proprio destinato a, ormai suo ex. Vi mostriamo nell’articolo, cosa ha riportato lapronta are a ...

virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - MinisteroDifesa : #21novembre Oggi si celebra la Virgo Fidelis, Patrona dei @_Carabinieri_ Auguri alle donne e agli uomini della Ben… - europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - Mirysun_ : @squopellediluna @tpi Imitano ARTISTI ...uomini e donne che sono stimati, che hanno una carriera. Le lotte fatele c… - webnauta5_9 : RT @AngeloTofalo: Auguri a tutti gli uomini e donne dell’Arma dei #Carabinieri, in servizio e in congedo, che celebrano oggi la #VirgoFidel… -