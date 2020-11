Tra chiusure del weekend e pandemia i negozi di Sassari e della Gallura sperano nel Black Friday (Di domenica 22 novembre 2020) (Visited 35 times, 35 visits today) Notizie Simili: A Olbia arrivano i Collage per un concerto ... in Sardegna una perdita di… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 22 novembre 2020) (Visited 35 times, 35 visits today) Notizie Simili: A Olbia arrivano i Collage per un concerto ... in Sardegna una perdita di… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram diOggi.it ...

Memoq76 : @creuscher @AzzolinaLucia In realtà un po' di giorni sono stati persi tra chiusure, aperture parziali, elezioni, ec… - francescochium1 : @CarloCalenda Presidente buongiorno Azione Caserta ??.avvocato.il dec.rilancio Italia tra le altre ha dato ai presid… - ilGiunco : Sei #maremmano se dici “Bolso” - #GROSSETO – Da marzo a oggi, tra lockdown totali, coprifochi, zone rosse, chiusure… - ottopagine : Lavori in A16: chiusure notturne tra Avellino e Benevento #Avellino - danilosini818 : Destra e sinistra,la società documentata da questi effetti tra chiusure e aperture,servono All etica,o All alternat… -