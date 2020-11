Spostamenti tra Regioni, tutti i dubbi in vista del Natale (Di domenica 22 novembre 2020) Natale e coronavirus, possibili deroghe sugli Spostamenti tra le Regioni. Cosa potrebbe cambiare con il decreto di dicembre. Tra i nodi da sciogliere in vista del dpcm di dicembre, al governo si inizia a discutere sulla possibilità di concedere deroghe per quanto riguarda gli Spostamenti tra le Regioni a Natale. Dpcm 3 novembre: come funzionano gli Spostamenti tra le Regioni? Quali sono quelli consentiti? In base alle disposizioni contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre, chi si trova in zona Gialla può circolare tra Comuni e può spostarsi anche in un’altra regione dello stesso colore. Partendo da una Regione Gialla è possibile raggiungerne una in Zona Rossa (o Arancione) solo per ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020)e coronavirus, possibili deroghe suglitra le. Cosa potrebbe cambiare con il decreto di dicembre. Tra i nodi da sciogliere indel dpcm di dicembre, al governo si inizia a discutere sulla possibilità di concedere deroghe per quanto riguarda glitra le. Dpcm 3 novembre: come funzionano glitra le? Quali sono quelli consentiti? In base alle disposizioni contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre, chi si trova in zona Gialla può circolare tra Comuni e può spostarsi anche in un’altra regione dello stesso colore. Partendo da una Regione Gialla è possibile raggiungerne una in Zona Rossa (o Arancione) solo per ...

