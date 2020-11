Serie C, 12° giornata: questi i risultati delle partite delle 15:00 (Di domenica 22 novembre 2020) Le partite delle 15:00, valevoli per la 12° giornata di campionato in Serie C, sono terminate da pochi minuti. questi i risultati. Serie C, 12° giornata questi i risultati delle partite delle 15:00 nei tre gironi GIRONE A Pontedera – Pro Patria (12:30) 0-1Albinoleffe – Como 1-2Juventus U23 – Pistoiese 3-2Lecco – Pergolettese 3-2Lucchese – Giana Erminio 0-1Pro Vercelli – Pro Sesto 0-2 GIRONE B Triestina – Fermana (14:00) 3-1Matelica – Cesena 2-2Modena – Sudtirol 1-2 GIRONE C Catania – Turris (14:30) 0-0Foggia – Virtus Francavilla (14:30) 1-1Casertana – Bari 0-2Catanzaro – Cavese 2-1Monopoli – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Le15:00, valevoli per la 12°di campionato inC, sono terminate da pochi minuti.C, 12°15:00 nei tre gironi GIRONE A Pontedera – Pro Patria (12:30) 0-1Albinoleffe – Como 1-2Juventus U23 – Pistoiese 3-2Lecco – Pergolettese 3-2Lucchese – Giana Erminio 0-1Pro Vercelli – Pro Sesto 0-2 GIRONE B Triestina – Fermana (14:00) 3-1Matelica – Cesena 2-2Modena – Sudtirol 1-2 GIRONE C Catania – Turris (14:30) 0-0Foggia – Virtus Francavilla (14:30) 1-1Casertana – Bari 0-2Catanzaro – Cavese 2-1Monopoli – ...

CorradoReitano : CATANIA-TURRIS 0-0 SERIE C ( 12 GIORNATA ) 22/11/2020 - Ale_Sandra_12 : Ma io vorrei vedere Urbano Cairo lmao vi ricordate quando voleva 100 milioni per Belotti? Serie B incoming - lamichiamovirgo : @Inter 8 partite 12 punti ma siamo da serie b dai - OmarSaaLa : RT @avventista: Domenica 22 novembre 2020 1 Cor 6:12 - Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi… - shaker722 : Stiamo subendo con una squadra di serie B senza attaccanti. Una rosa con profili internazionali che segnano a ripet… -

