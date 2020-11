Serie A, il Milan corsaro a Napoli.Vincono Roma e Inter e Sassuolo. Colpi esterni di Bologna e Benevento. Udinese-Genoa 1-0. (Di domenica 22 novembre 2020) Serie A, il programma e i risultati di domenica 22 novembre. In campo Inter e Roma. Napoli-Milan il big match di questo turno. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 22 novembre 2020. La giornata è aperta dal colpo esterno del Benevento in casa della Fiorentina. Nelle sfide delle 15 vittorie casalinghe per Inter e Roma. Successi esterni, invece, per Bologna e Sassuolo. Nella partita delle 18 una rete di de Paul regala il successo all’Udinese contro il Genoa. Serie A, i risultati di domenica 22 novembre Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 22 novembre, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020)A, il programma e i risultati di domenica 22 novembre. In campoil big match di questo turno.A, il programma e i risultati di domenica 22 novembre 2020. La giornata è aperta dal colpo esterno delin casa della Fiorentina. Nelle sfide delle 15 vittorie casalinghe per. Successi, invece, per. Nella partita delle 18 una rete di de Paul regala il successo all’contro ilA, i risultati di domenica 22 novembre Di seguito i risultati delle sfide diA di domenica 22 novembre, ...

