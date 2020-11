Screening di massa in Alto Adige vicino all'obiettivo di 350.000 test. L'1% della popolazione positiva (Di domenica 22 novembre 2020) Non cala l’afflusso allo Screening di massa in Alto Adige. “Se l’andamento continuare, questa sera supereremo il nostro obiettivo di 350.000 test”, che corrisponde al 70% della popolazione Altoatesina. Lo riferisce all’ANSA il direttore generale dell’Azienda sanitaria Florian Zerzer. “In alcuni Comuni abbiamo già dovuto inviare dei rifornimenti, perché le scorte di tamponi rapidi erano esauriti”, aggiunge. “Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione allo Screening di massa, che va oltre alle nostre aspettative. Si tratta di un grande segno di senso civico, di assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, come anche di una espressione della volontà di assumere un ruolo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) Non cala l’afflusso allodiin. “Se l’andamento continuare, questa sera supereremo il nostrodi 350.000”, che corrisponde al 70%atesina. Lo riferisce all’ANSA il direttore generale dell’Azienda sanitaria Florian Zerzer. “In alcuni Comuni abbiamo già dovuto inviare dei rifornimenti, perché le scorte di tamponi rapidi erano esauriti”, aggiunge. “Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione allodi, che va oltre alle nostre aspettative. Si tratta di un grande segno di senso civico, di assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, come anche di una espressionevolontà di assumere un ruolo ...

