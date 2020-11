Sassuolo | blitz per la vetta Inter da 0-2 a 4-2 Roma ai piedi di Mkhtaryan

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 22 novembre 2020) Concluse le gare delle 15.00 dell’8a giornata di Serie A. Per alcune ore, almeno, la Serie A ha una nuova capolista. E’ ildi De Zerbi che vince 2-0 sul campo del Verona e vola a 18 punti, a +1 sul Milan impegnato in serata al San Paolo con il Napoli. Per gli emiliani, a segno Boga e Berardi. Nelle altre gare, l’è sempre pazza. Da 0-2, i nerazzurri battono 4-2 il Torino. Granata in vantaggio al 45? con un bel sinistro di Zaza. Nella ripresa, grazie al Var, rigore per il Torino che Ansaldi insacca, senza esultare, al 62?. Poi arriva la rimonta funesta dei nerazzurri. Prima Sanchez al 64? riapre i conti, poi Lukaku al 67? pareggia in mischia. L’carica la porta di Sirigu e al minuto 84 trova un rigore grazie al Var per fallo di Nkoulu su Hakimi. Dal dischetto, Lukaku firma la rimonta, per il 3-2. Nel recupero, ancora ...