Roma | quartiere Pietralata | immigrato aggredisce una donna al bar per una sigaretta

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 22 novembre 2020) Un’aggressione improvvisa, in un bar nel. Unaha visto unraccogliere mozziconi da terra e gentilmente gli ha offerto una. Ma l’uomo, di tutta risposta, ha reagito con inaudita aggressività contro di lei e contro i clienti che erano presenti nel locale. Il tutta a largo Beltramelli., la violenza ha avuto inizio nel bar La ricostruzione. Laera all’interno di un bar. Ha visto che l’stava prendendo dei mozziconi da un posacenere. Allora gli si è avvicinata e gli ha offerto una. Evidentemente l’uomo non ha gradito il gesto e ha reagito in maniera violenta. Poi si è scagliato contro i clienti e il personale dipendente del bar. Erano infatti intervenuti per ...