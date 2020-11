Oroscopo 22 novembre 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di domenica 22 novembre 2020) Buongiorno e ben ritrovati, ancora una volta ci rivolgiamo al cielo per sapere di più sull’andamento delle prossime 24 ore. Vediamo che aria tira con il nuovodi. A seguire idi, 22, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.22: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro22: Ariete L’acquisto di qualcosa di grande è sulle carte, poiché gestisci bene le tue finanze. Questo è il giorno in cui dovrai essere al meglio sul fronte professionale. È probabile che tu goda di ottima salute.22: Toro Per alcuni non si può escludere un viaggio emozionante con gli amici. È probabile che tu faccia un passo ...