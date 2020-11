Orlando sul caso Morra | Fuori dal mondo che Salini decida di escludere un parlamentare

(Di domenica 22 novembre 2020) “Il presidente della Commissione antimafia dovrebbe avere equilibrio ma non può esserea decidere, sulla base delle opinioni di un, quale: èdal, anche seha detto cose totalmente sbagliate”. Così il vicesegretario del Pd Andreaai microfoni de ‘Il caffè della domenica’ di Maria Latella su Radio 24. Leggi anche... Rai, tv di Stato (etico). L'esclusione di Nicolapuò essere un pericoloso precedente Non si fermano le polemiche sul ‘’. Le nuove esternazioni del presidente dell’Antimafia, dopo quelle su Jole Santelli, portano lo scontro dal livello politico a quello istituzionale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Orlando sul

L'HuffPost

"sul Recovery in Italia non ci sono ritardi nella predisposizione del progetto, ma qualora ci fosse,starebbe al premier dettare la tabella di marcia" perché la funzione di coordinamento è propria del ...Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ai microfoni de ‘Il caffè della domenica’ di Maria Latella su Radio 24. Non si fermano le polemiche sul ‘caso Morra’. Le nuove esternazioni del presidente ...